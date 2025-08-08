BCC Magna Grecia è main sponsor di Certosa Village a Padula dal 16 agosto

La BCC Magna Grecia è main sponsor di Certosa Village, il grande evento in programma alla Certosa di San Lorenzo, a Padula, per quattro diversi appuntamenti.
Dall’istituto di credito fanno sapere “con orgoglio sosteniamo i progetti che valorizzano il nostro territorio attraverso la musica, la cultura e la partecipazione”.
Protagonisti di Certosa Village saranno:
il 16 Agosto, Stefano De Martino con uno show teatrale intimo, ironico e sorprendente tra aneddoti, coreografie, monologhi e incursioni musicali
Il 23 agosto, Gaia Gozzi, con uno show musicale che mescola pop, urban e sonorità latine, e Fabio Rovazzi con un DJ set multimediale che fonde musica, comicità e interazione
il 25 Agosto, Serena Rossi che porta in scena “SereNata a Napoli”, un viaggio teatrale che intreccia musica e narrazione
il 30 Agosto, Sal Da Vinci con Stasera che Sera!, un concerto narrato che intreccia parole e note, memoria e ironia
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.