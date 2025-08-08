BCC Magna Grecia è main sponsor di Certosa Village a Padula dal 16 agosto

08/08/2025 Primo Piano, Spettacolo Nessun commento

La BCC Magna Grecia è main sponsor di Certosa Village, il grande evento in programma alla Certosa di San Lorenzo, a Padula, per quattro diversi appuntamenti.

Dall’istituto di credito fanno sapere “con orgoglio sosteniamo i progetti che valorizzano il nostro territorio attraverso la musica, la cultura e la partecipazione”.

Protagonisti di Certosa Village saranno:

il 16 Agosto, Stefano De Martino con uno show teatrale intimo, ironico e sorprendente tra aneddoti, coreografie, monologhi e incursioni musicali

Il 23 agosto, Gaia Gozzi, con uno show musicale che mescola pop, urban e sonorità latine, e Fabio Rovazzi con un DJ set multimediale che fonde musica, comicità e interazione

il 25 Agosto, Serena Rossi che porta in scena “SereNata a Napoli”, un viaggio teatrale che intreccia musica e narrazione

il 30 Agosto, Sal Da Vinci con Stasera che Sera!, un concerto narrato che intreccia parole e note, memoria e ironia

