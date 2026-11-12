BCC Campania Centro tra le Banche vincitrici del concorso “Proiettati al futuro” promosso da BCC CreditoConsumo

BCC Campania Centro è tra le 16 Banche vincitrici di “Proiettati al futuro”, il concorso a premi promosso da BCC CreditoConsumo e rivolto alle 111 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali del Gruppo BCC Iccrea che offrono i prodotti a marchio Crediper.
La Banca ha raggiunto il 3° posto nella classifica Medio, distinguendosi per i risultati conseguiti nella distribuzione dei Prestiti Crediper e dei Prestiti con Cessione del Quinto Crediper. Un traguardo che riconosce il lavoro condiviso, fondato sulla competenza delle persone, sulla qualità della relazione con la clientela e sulla capacità di accompagnare bisogni e progetti con un approccio responsabile, chiaro e trasparente, rafforzando il ruolo della Banca come punto di riferimento per le esigenze di finanziamento di soci e clienti.
La cerimonia di premiazione si è svolta nella città di Porto, in Portogallo, nell’ambito della quarta edizione dell’evento “Credito Cooperativo al Consumo”, tenutosi dal 5 al 7 novembre 2026. In questa occasione, le 16 BCC vincitrici hanno ricevuto il riconoscimento alla presenza del Direttore Generale di BCC CreditoConsumo, Luca Gasparini, e dell’Amministratore Delegato di Pitagora, Massimo Sanson.
BCC CreditoConsumo è la società finanziaria del Gruppo BCC Iccrea specializzata nell’erogazione di prestiti personali. Opera su tutto il territorio nazionale attraverso la rete delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo BCC Iccrea e online, tramite il sito crediper.it. Crediper è il brand che identifica l’offerta di finanziamenti dedicata alle famiglie consumatrici, riunendo sotto un unico marchio diverse soluzioni di credito pensate per rispondere alle esigenze della vita quotidiana.
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