Battiti d’arte, mostra d’arte ed asta di beneficenza a sostegno della LILT Salerno.
Una tre giorni nel chiostro del Convento dei Cappuccini a piazza San Francesco a Salerno il 26, 27 e 28 giugno.
Saranno 60 le opere, donate alla LILT di Salerno, da altrettanti artisti, ad essere esposte per tre giorni nella sala del chiostro, opere che saranno battute la sera di sabato 27 giugno, a partire dalle 18, dal noto autore e regista teatrale Gaetano Stella. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sostenere le iniziative della LILT, associazione provinciale di Salerno, che da 46 anni è impegnata in azioni fondate sul principio che “prevenire è vivere”. Quanto raccolto sosterrà i servizi gratuiti di prevenzione oncologica e diagnosi precoce messi in campo dall’associazione.
Dichiara il Presidente Giuseppe Pistolese “Sono certo che la generosità dimostrata ad oggi dai nostri cittadini continui con la partecipazione a questa asta di beneficenza, che rappresenta un importante sostegno alle attività che la LILT Salerno porta avanti ogni giorno a favore della comunità. Insieme a voi possiamo dare concretezza alla solidarietà.” Una tre giorni che trasformerà Salerno nella capitale Italiana dell’arte solidale con opere che al grande valore commerciale uniscono quello incommensurabile rappresentato dal fine etico per cui sono state donate.
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asta per la lilt
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