Nasce un tavolo permanente tra i comuni di Battipaglia, Acerno, Montecorvino Rovella e Olevano sul Tusciano per la tutela e la valorizzazione del fiume.
L’intesa è stata avviata durante un incontro che si è tenuto nella Sala Giunta di Battipaglia, promosso dal sindaco di Olevano e consigliere provinciale Michele Ciliberti, con la partecipazione dei rappresentanti dei quattro enti.
Previsti incontri mensili per monitorare il corso d’acqua e controlli congiunti delle Polizie Locali per contrastare eventuali inquinamenti e illeciti. Al centro anche il rilancio del Contratto di Fiume, con il coinvolgimento della Provincia di Salerno, per intercettare finanziamenti europei destinati alla riqualificazione ambientale, alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza del fiume.
Michele Ciliberti è intervenuto in diretta a Radio Alfa
Ascolta
ciliberti su tusciano
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.