Battipaglia, task force contro commercio abusivo e contraffazione

Il comune di Battipaglia ha ottenuto un finanziamento di 30mila euro per la sicurezza urbana con un progetto presentato rispondendo a un bando del Ministero dell’Interno.
Dal 14 agosto al 15 ottobre prossimo sarà attiva una task force contro il commercio abusivo e la contraffazione. La firma al protocollo d’intesa è stata apposta questa mattina presso la Prefettura di Salerno, dalla Sindaca Cecilia Francese. Saranno interessate da maggiori controlli la zona del litorale e le spiagge libere, le vie d’accesso al mare, i parcheggi e le aree retro-spiaggia, le aree mercatali e le zone limitrofe soggette alla vendita illecita, l’area della stazione Ferroviaria e le zone limitrofe.
Saranno acquistate 8 foto-trappole che saranno operative per individuare i trasgressori. Sarà poi messo a disposizione della Polizia Locale un motociclo specificamente allestito per l’impiego operativo. Sarà inoltre acquistata attrezzatura idonea per l’analisi documentale dei documenti d’identità degli operatori abusivi, mirata a verificare l’autenticità e la validità di tali documenti utilizzando tecnologie e metodologie specifiche per individuare contraffazioni e alterazioni. Sarà inoltre avviata una campagna informativa volta ad accrescere fra consumatori la consapevolezza dei danni, anche al bene primario della salute derivanti dall’acquisto di prodotti contraffatti.
