Battipaglia, sciopero a oltranza dei lavoratori della Cooper Standard

È terminata poco fa l’assemblea tra la delegazione dei lavoratori Cooper Standard di Battipaglia e i vertici del gruppo. Lo sciopero va avanti ad oltranza.

Nell’incontro, i sindacati hanno chiesto che Stellantis si rechi a Battipaglia per un incontro in sede, rifiutando incontri online. I sindacati intanto hanno già allertato il ministero delle Imprese e del Made in Italy. 

Ricordiamo che la mobilitazione dei circa 500 lavoratori della fabbrica battipagliese è esplosa dopo la notizia che nello stabilimento di Pomigliano D’Arco è stata allestita una vettura con guarnizioni prodotte dalla stessa Cooper ma in stabilimenti situati in Polonia. Solidarietà è arrivata anche da parte dei lavoratori di Pomigliano, che si sono dichiarati pronti alla mobilitazione.

Abbiamo raccolto le dichiarazioni di Alessandro Antoniello, segretario generale della Uiltec Salerno, e di Antonio D’Amato, Filctem Cgil Salerno.

Ascolta
interviste cooper standard battipaglia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

 

