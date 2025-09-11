Battipaglia, sciopero a oltranza dei lavoratori della Cooper Standard

È terminata poco fa l’assemblea tra la delegazione dei lavoratori Cooper Standard di Battipaglia e i vertici del gruppo. Lo sciopero va avanti ad oltranza.
Nell’incontro, i sindacati hanno chiesto che Stellantis si rechi a Battipaglia per un incontro in sede, rifiutando incontri online. I sindacati intanto hanno già allertato il ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Ricordiamo che la mobilitazione dei circa 500 lavoratori della fabbrica battipagliese è esplosa dopo la notizia che nello stabilimento di Pomigliano D’Arco è stata allestita una vettura con guarnizioni prodotte dalla stessa Cooper ma in stabilimenti situati in Polonia. Solidarietà è arrivata anche da parte dei lavoratori di Pomigliano, che si sono dichiarati pronti alla mobilitazione.
Abbiamo raccolto le dichiarazioni di Alessandro Antoniello, segretario generale della Uiltec Salerno, e di Antonio D’Amato, Filctem Cgil Salerno.
