Battipaglia, presentata la nuova giunta che guiderà il comune nell’ultimo anno di mandato

A Battipaglia la sindaca Cecilia Francese ha firmato i decreti di nomina per la nuova giunta che guiderà la città nell’ultimo anno di mandato.
La nuova giunta è formata da tre assessori riconfermati (Catarozzo, Frusciante e Cerullo) e quattro new entry. L’esecutivo è composto da sette assessori: Maria Catarozzo è la vicesindaca con deleghe a Bilancio, Tributi e Patrimonio. Alfonso Accettullo si occuperà di Avvocatura, Servizi Demografici e Governo del Territorio, mentre a Pietro Cerullo vanno Lavori Pubblici, Sport e Ambiente.
Le deleghe a Istruzione, Turismo e Protezione Civile sono state affidate a Maria Citro; Francesco Falcone gestirà Manutenzione e Rapporti con le Partecipate. Completano la squadra Elia Frusciante, assessore alle Attività Produttive ed Eventi, e Paolo Palo, incaricato di Polizia Municipale e Viabilità. Ora con il varo della nuova giunta, la maggioranza si appresta a votare il bilancio di previsione, che dovrebbe approdare in consiglio comunale il prossimo 19 febbraio.
Sentiamo la sindaca Cecilia Francese
