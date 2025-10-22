Battipaglia, la Polizia Municipale blocca e denuncia i componenti di una baby gang. Il racconto dell’assessore Napoli

22/10/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano
Operazione della Polizia Locale di Battipaglia contro una baby gang che già in passato aveva provocato delle risse, in particolare nei pressi dell’Istituto Enzo Ferrari.

Ultimo episodio che ha visto protagonista il padre di uno studente extracomunitario che aveva deciso di andare all’esterno della scuola per proteggere il figlio che aveva raccontato di essere minacciato da alcuni coetanei.
L’uomo però è stato accerchiato da diversi studenti. Sul posto erano presenti agenti della polizia municipale che hanno bloccato un ragazzo minorenne scoprendo che nascondeva un tirapugni.

Nel corso di ulteriori indagini sono stati individuati altri studenti, facenti parte di un gruppo di ragazzi. Una banda di adolescenti finita già nel mirino delle forze dell’ordine perché soliti aggirarsi in strada armati di coltello.
Nel corso di perquisizioni domiciliari, è stato trovato in casa di uno dei ragazzi, un coltello e varie dosi di hashish.

Al momento sono stati denunciati un minore di 16 anni e un 18enne, entrambi studenti del Ferrari ma, come ha confermato in diretta a Radio Alfa, l’assessore alla polizia municipale e politiche giovanili, Francesca Napoli, le indagini continuano.

