Battipaglia, incontro sul tema della sicurezza nei luoghi aperti al pubblico

26/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

A Battipaglia, presso la casa comunale, si è tenuto un tavolo istituzionale sul tema della sicurezza nei pubblici esercizi, alla presenza della Polizia Locale, di Confesercenti e Confcommercio. Al centro dell’incontro, la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico.

E’ stato evidenziato che garantire la tutela delle persone e prevenire situazioni di rischio è una responsabilità che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche gli operatori economici, ed è stata ribadita l’importanza di applicare correttamente le normative vigenti.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Tra i temi trattati, la necessità di avviare una campagna comune di sensibilizzazione, volta a informare e coinvolgere gli associati. In particolare, si è discusso della possibilità di organizzare un incontro all’interno della casa comunale, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo tra le parti interessate. Questo momento di confronto sarà propedeutico al raggiungimento di un equilibrio tra l’esigenza di rispettare le regole e quella di sostenere le attività imprenditoriali locali.

La Polizia Municipale ha sottolineato l’importanza delle attività di monitoraggio e controllo per garantire il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze in materia, oltre alla promozione della sicurezza e della legalità.

 Ne abbiamo parlato con la sindaca Cecilia Francese. 

Ascolta
francese su tavolo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

Lascia un Commento