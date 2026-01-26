Battipaglia, incontro sul tema della sicurezza nei luoghi aperti al pubblico

A Battipaglia, presso la casa comunale, si è tenuto un tavolo istituzionale sul tema della sicurezza nei pubblici esercizi, alla presenza della Polizia Locale, di Confesercenti e Confcommercio. Al centro dell’incontro, la sicurezza nei luoghi aperti al pubblico.
E’ stato evidenziato che garantire la tutela delle persone e prevenire situazioni di rischio è una responsabilità che coinvolge non solo le istituzioni, ma anche gli operatori economici, ed è stata ribadita l’importanza di applicare correttamente le normative vigenti.
Tra i temi trattati, la necessità di avviare una campagna comune di sensibilizzazione, volta a informare e coinvolgere gli associati. In particolare, si è discusso della possibilità di organizzare un incontro all’interno della casa comunale, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo tra le parti interessate. Questo momento di confronto sarà propedeutico al raggiungimento di un equilibrio tra l’esigenza di rispettare le regole e quella di sostenere le attività imprenditoriali locali.
La Polizia Municipale ha sottolineato l’importanza delle attività di monitoraggio e controllo per garantire il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze in materia, oltre alla promozione della sicurezza e della legalità.
Ne abbiamo parlato con la sindaca Cecilia Francese.
