Battipaglia, il ritrovamento del relitto di un Panzer IV. Il commento del presidente dell’associazione Avalanche 1943

16/05/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Continua l’impegno delle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, dopo la segnalazione, negli anni scorsi, della presenza del relitto di un carro armato risalente alla Seconda Guerra Mondiale sul greto del fiume Tusciano, a Battipaglia. Il sopralluogo dello storico Pasquale Capozzolo rivelò la presenza dei resti di un carro armato tedesco Panzer IV, un veicolo molto diffuso nell’esercito tedesco durante tutto il secondo conflitto mondiale. 

L’attuale posizione in cui si trova il relitto richiede approfonditi studi tecnici per valutarne un eventuale recupero, inoltre, nel caso si procedesse a tale operazione, occorrerebbe una struttura che si occupi della conservazione del reperto storico dopo il restauro. Le associazioni hanno prodotto una relazione dettagliata che è stata poi inviata alle autorità competenti per la tutela del reperto e vige il divieto a chiunque di porre in essere attività o azioni tese ad alterarne lo stato attuale.  Il ritrovamento resta una scoperta di grande valore storico.

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Ne abbiamo parlato con Pasquale Capozzolo, presidente dell’associazione Avalanche 1943.

Ascolta
Pasquale Capozzolo su Panzer IV
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Antonella D'Alto

Laureata in scienze della comunicazione, ho iniziato nel 2006 la mia esperienza professionale nel mondo del giornalismo proprio a Radio Alfa. La radio è stata sempre la mia seconda casa. Nel corso degli anni ho scritto anche per giornali e quotidiani e da tempo faccio parte anche della redazione di una tv locale. Giornalista professionista, vivo il mio lavoro come una passione. Mi piace leggere, guardare film e andare al mare.

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