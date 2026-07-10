Baronissi, stop a vandali e danni al patrimonio pubblico. Il comune attiva la vigilanza privata

Il Comune di Baronissi attiverà da domani, 11 luglio, un servizio sperimentale di vigilanza privata finalizzato alla tutela del patrimonio comunale e alla prevenzione di episodi di danneggiamento, vandalismo, intrusioni e comportamenti illeciti ai danni di edifici pubblici, aree sensibili e beni dell’Ente.
L’iniziativa, definita con apposito atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale, rientra tra le azioni messe in campo dall’Amministrazione per rafforzare la salvaguardia dei beni pubblici e il controllo delle aree maggiormente esposte a rischi di degrado, soprattutto nel periodo estivo, quando aumenta la frequentazione degli spazi pubblici e diventa ancora più importante garantire attenzione, monitoraggio e prevenzione. Il servizio avrà carattere sperimentale e sarà attivo fino al 31 agosto, nella fascia oraria notturna compresa tra le 23 e le 5. È previsto un sistema di vigilanza dinamica con due passaggi ogni notte, affidato a Guardie Particolari Giurate, incaricate di effettuare controlli esterni e ispezioni nelle aree individuate come più sensibili e maggiormente esposte ad atti vandalici, tentativi di intrusione o altri episodi che possano arrecare danno al patrimonio pubblico. L’attività riguarderà in particolare edifici comunali, strutture pubbliche, aree verdi, parchi, beni immobili, impianti e infrastrutture di proprietà dell’Ente, con l’obiettivo di prevenire danneggiamenti e furti e di assicurare un monitoraggio costante dei luoghi di maggiore interesse pubblico.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.