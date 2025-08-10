Barca alla deriva rischia di schiantarsi contro le banchine a Marina di Camerota

Attimi di tensione ieri nelle acque del porto turistico di Marina di Camerota dove una barca alla deriva ha rischiato di schiantarsi contro le banchine.

L’imbarcazione, ormeggiata nella baia di Lentiscella, era rimasta senza ancoraggio mentre gli occupanti si erano allontanati con un gommone.

L’allarme è stato lanciato da alcune persone presenti in zona.

Pronto l’intervento della guardia costiera di Marina di Camerota, che ha messo in sicurezza il mezzo evitando danni a cose o persone.

