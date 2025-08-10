Barca alla deriva rischia di schiantarsi contro le banchine a Marina di Camerota

Attimi di tensione ieri nelle acque del porto turistico di Marina di Camerota dove una barca alla deriva ha rischiato di schiantarsi contro le banchine.
L’imbarcazione, ormeggiata nella baia di Lentiscella, era rimasta senza ancoraggio mentre gli occupanti si erano allontanati con un gommone.
L’allarme è stato lanciato da alcune persone presenti in zona.
Pronto l’intervento della guardia costiera di Marina di Camerota, che ha messo in sicurezza il mezzo evitando danni a cose o persone.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.