Bando sul Trasporto Pubblico Locale. Il punto con il segretario della Fit-Cisl Salerno, Diego Corace

Affidamento del Lotto 1 dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale della Regione Campania, il punto con FIT CISL di Salerno.
“La clausola sociale è intoccabile”. Le Segreterie Provinciali della FILT CGIL e della FIT CISL di Salerno seguono con la massima attenzione la fase conclusiva del percorso di affidamento del Lotto 1 dei servizi minimi del Trasporto Pubblico Locale della Regione Campania, una procedura che coinvolge migliaia di lavoratrici e lavoratori e che rappresenta uno dei più importanti processi di riorganizzazione del settore degli ultimi anni. Per le Organizzazioni Sindacali esiste un principio fondamentale che non può essere messo in discussione: il pieno e rigoroso rispetto della clausola sociale prevista dal bando di gara. La clausola sociale non rappresenta un elemento accessorio della procedura, ma costituisce il principale strumento di tutela occupazionale, di salvaguardia dei diritti acquisiti e di valorizzazione delle professionalità maturate dalle lavoratrici e dai lavoratori nel corso degli anni. Il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Salerno ha bisogno di programmazione, investimenti, qualità del servizio, certezza delle regole e piena tutela del lavoro, non di soluzioni improvvisate o interpretazioni che rischiano di alimentare contenziosi e tensioni sociali. Abbiamo approfondito la questione in diretta con il segretario della Fit-Cisl Salerno, Diego Corace
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Corace su trasporto pubblico
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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