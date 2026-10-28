Bande di ragazzini molestano i senzatetto per divertimento, il caso a Villa Carrara a Salerno. Racconto e riflessioni con Andrea Pellegrino

Un quadro allarmante emerge dal racconto di una cittadina residente di Pastena, a Salerno, su quanto accaduto nei giorni scorsi a Villa Carrara: due episodi ravvicinati, con protagonista un gruppo di ragazzi, tra i 12 e i 16 anni, che avrebbe preso di mira alcune persone senza fissa dimora.
Una situazione che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza e sui minorenni violenti. La residente ipotizza è che questi ragazzi stiano giocando, che si divertano a cercare qualcuno da molestare tra i senza fissa dimora. A colpirla sarebbe stata soprattutto la naturalezza con cui i giovani si sarebbero comportati, tra risate, urla e schiamazzi, senza apparire intimoriti dalla sua presenza.
La donna ha contattato i carabinieri, segnalando la presenza del gruppo e il timore che i ragazzi stessero cercando qualcuno da prendere di mira. Le é stato riferito che sarebbe stata inviata una pattuglia. Ora la residente di Pastena chiede che venga prestata attenzione alla situazione e che siano svolti gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto. Abbiamo commentato la vicenda con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano online L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su situazione Villa Carrara
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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