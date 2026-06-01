Banca Monte Pruno ospita la presentazione del libro su Aldo Moro. Appuntamento il 5 giugno

Nuovo appuntamento culturale promosso dalla Bcc Monte Pruno.
Venerdì 5 giugno, alle 17:30, presso la Sala Cultura della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, si terrà la presentazione del libro dell’On. Tino Iannuzzi e di Alberto Losacco dal titolo “Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità”, pubblicato da Baldini+Castoldi.
L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di approfondimento su una delle figure più autorevoli e complesse della storia repubblicana italiana: Aldo Moro, uomo di Stato, giurista, costituente e protagonista centrale del Novecento politico italiano.
A coordinare l’incontro sarà Antonio Mastrandrea, Responsabile Area Executive della Banca Monte Pruno.
Dopo i saluti istituzionali di Aldo Rescinito, Presidente del Circolo Banca Monte Pruno, del Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico e del Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese, l’On. Tino Iannuzzi dialogherà con Angelo Raffaele Marmo, Condirettore di QN.
Il volume propone una riflessione rigorosa e profondamente attuale sulla figura di Moro, affrontandone il pensiero politico, il metodo istituzionale, il ruolo di costituente, il rapporto con il Mezzogiorno e la capacità di interpretare la politica come servizio, ascolto e responsabilità.
Uno degli aspetti più significativi del libro è proprio quello di restituire centralità al Moro politico, al pensatore, allo statista e non soltanto alla drammatica vicenda del rapimento e dell’assassinio che ne segnò tragicamente la fine. Gli autori scelgono infatti di andare oltre il ricordo doloroso dei cinquantacinque giorni del sequestro, offrendo una rilettura più ampia e profonda della sua visione istituzionale e del suo contributo alla costruzione democratica del Paese.
Attraverso una ricostruzione documentata e mai retorica, emerge il profilo di un uomo che considerava la politica come esercizio alto di responsabilità e di equilibrio, fondato sull’ascolto, sul dialogo e sulla capacità di tenere unite sensibilità diverse senza alimentare divisioni e contrapposizioni.
Particolarmente significativa appare inoltre la riflessione sul Mezzogiorno, visto da Moro non come periferia del Paese, ma come luogo strategico per comprendere le fragilità e le opportunità dell’Italia, valorizzando infrastrutture, istruzione, sviluppo e qualità delle classi dirigenti.
La Banca Monte Pruno, il Circolo e la Fondazione Monte Pruno continuano a promuovere momenti di confronto culturale e civile.
L’ingresso è libero
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