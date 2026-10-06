Banca Monte Pruno e Sporting Sala Consilina ancora insieme. Rinnovata la partnership per la stagione 2026/27

La Banca Monte Pruno rinnova il proprio sostegno allo Sporting Sala Consilina Futsal e conferma la partnership anche per la stagione sportiva 2026/27. Una collaborazione che prosegue nel segno dello sport, del territorio e dei valori condivisi, rafforzando un legame ormai consolidato con la comunità del Vallo di Diano.
L’intesa è stata ufficializzata questa mattina nella sede di Sant’Arsenio della Banca Monte Pruno, dove il Direttore Generale Cono Federico e il Presidente dello Sporting Sala Consilina, Antonio Detta, hanno firmato il nuovo accordo.
Il rinnovo conferma la volontà di proseguire un percorso costruito negli anni attorno a un progetto sportivo capace di coinvolgere tifosi, famiglie e appassionati, trasformando il futsal in un momento di partecipazione e di appartenenza per l’intero territorio.
Al fianco dello Sporting Sala Consilina, la Banca Monte Pruno continua così a sostenere i valori dell’impegno, del rispetto e del gioco di squadra, riconoscendo nello sport non soltanto un’attività agonistica, ma anche uno strumento di crescita personale e collettiva e un’opportunità per promuovere e dare visibilità al territorio.
“Continuare il nostro cammino insieme allo Sporting Sala Consilina significa rinnovare la fiducia in un progetto che porta con orgoglio il nome della nostra comunità sui campi di gioco”, sottolinea il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico.
“Il nostro sostegno nasce dalla condivisione di valori che appartengono tanto allo sport quanto al credito cooperativo: collaborazione, responsabilità e attenzione alle persone. Alla società, allo staff e agli atleti rivolgiamo l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni, da costruire con determinazione e con il sostegno dei tanti appassionati”, aggiunge Federico.
Una visione che si inserisce anche nel più ampio impegno del gruppo bancario nel sostenere lo sport come elemento di coesione sociale. Nel corso del Festival dello Sport, la capogruppo CCB ha ribadito infatti l’importanza dello sport come strumento capace di creare relazioni e rafforzare il rapporto tra persone, generazioni e territori.
“Crediamo nello sport come forza capace di unire persone e generazioni, superare le distanze e rafforzare il legame con le comunità”, è stato il messaggio lanciato dalla capogruppo.
Un principio che trova applicazione anche nel rapporto con lo Sporting Sala Consilina, realtà che negli ultimi anni ha contribuito a portare il nome del Vallo di Diano sui campi del futsal, raccogliendo attorno alla squadra una comunità di tifosi e appassionati.
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