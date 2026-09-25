Banca Monte Pruno e Confindustria Salerno insieme per Connect 2026

Innovazione, Intelligenza Artificiale e nuove connessioni tra imprese hanno animato ieri sera, a Salerno, la terza edizione di CONNECT – “AI in the Loop”, l’appuntamento promosso dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, che ha visto la Banca Monte Pruno Main Partner dell’iniziativa.
Una serata di confronto dedicata alle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e alla sua capacità di trasformarsi da semplice strumento a leva concreta di competitività per le imprese.
Tra i protagonisti dell’incontro Fabio Lalli, imprenditore ed esperto di trasformazione digitale, che ha offerto interessanti spunti sul cambiamento in atto e sulle nuove prospettive per il sistema produttivo.
“Essere al fianco di Confindustria Salerno in un appuntamento come CONNECT – ha dichiarato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico – significa condividere una visione orientata al futuro e alla crescita del nostro sistema imprenditoriale. L’Intelligenza Artificiale sta cambiando profondamente il modo di fare impresa e il nostro compito, come Banca del territorio, è accompagnare questi processi favorendo conoscenza, confronto e nuove opportunità. Vogliamo continuare a essere un partner concreto delle imprese anche nelle sfide legate all’innovazione”.
Nel corso della serata sono intervenuti anche Vincenzo Vietri, Vicepresidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici (SIT) di Confindustria Salerno, che ha approfondito il valore di CONNECT come occasione di confronto sui processi di innovazione e sulle nuove sfide poste dall’Intelligenza Artificiale, e il Presidente del Gruppo SIT Federico Gilblas, che ha portato i suoi saluti sottolineando l’importanza di creare connessioni e sinergie tra imprese, professionisti e territorio.
A rappresentare la Banca Monte Pruno, insieme al Direttore Generale, erano presenti il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, il Preposto della filiale di Baronissi Cristiana De Caro e Umberto Mazzali dell’Ufficio Marketing e Comunicazione.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.