Banca Monte Pruno e Confindustria Salerno insieme per Connect 2026

25/09/2026 Economia Nessun commento
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Innovazione, Intelligenza Artificiale e nuove connessioni tra imprese hanno animato ieri sera, a Salerno, la terza edizione di CONNECT – “AI in the Loop”, l’appuntamento promosso dal Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria Salerno, che ha visto la Banca Monte Pruno Main Partner dell’iniziativa.

Una serata di confronto dedicata alle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale e alla sua capacità di trasformarsi da semplice strumento a leva concreta di competitività per le imprese.

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Tra i protagonisti dell’incontro Fabio Lalli, imprenditore ed esperto di trasformazione digitale, che ha offerto interessanti spunti sul cambiamento in atto e sulle nuove prospettive per il sistema produttivo.

“Essere al fianco di Confindustria Salerno in un appuntamento come CONNECT – ha dichiarato il Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Cono Federico – significa condividere una visione orientata al futuro e alla crescita del nostro sistema imprenditoriale. L’Intelligenza Artificiale sta cambiando profondamente il modo di fare impresa e il nostro compito, come Banca del territorio, è accompagnare questi processi favorendo conoscenza, confronto e nuove opportunità. Vogliamo continuare a essere un partner concreto delle imprese anche nelle sfide legate all’innovazione”.

Nel corso della serata sono intervenuti anche Vincenzo Vietri, Vicepresidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici (SIT) di Confindustria Salerno, che ha approfondito il valore di CONNECT come occasione di confronto sui processi di innovazione e sulle nuove sfide poste dall’Intelligenza Artificiale, e il Presidente del Gruppo SIT Federico Gilblas, che ha portato i suoi saluti sottolineando l’importanza di creare connessioni e sinergie tra imprese, professionisti e territorio.

A rappresentare la Banca Monte Pruno, insieme al Direttore Generale, erano presenti il Responsabile Area Executive Antonio Mastrandrea, il Preposto della filiale di Baronissi Cristiana De Caro e Umberto Mazzali dell’Ufficio Marketing e Comunicazione.

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