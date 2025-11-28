Banca Monte Pruno e Cassa Centrale insieme per la sostenibilità: imprese, consulenti e istituzioni a confronto

Un nuovo e significativo appuntamento di approfondimento si è svolto, nel pomeriggio di ieri, presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano, a Padula, confermando la volontà condivisa di rafforzare il dialogo tra imprese, consulenti e sistema bancario, questa volta, sui temi sempre più centrali della sostenibilità e con la BCC Monte Pruno tra i partner.
L’incontro – organizzato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro – si inserisce nel percorso che la Banca Monte Pruno porta avanti da tempo per creare occasioni di confronto qualificato a beneficio della crescita del territorio.
A portare i saluti istituzionali sono stati:
• Antonio Pagliarulo, vicepresidente della Comunità Montana Vallo di Diano;
• Nunzio Ritorto, presidente dell’ODCEC di Sala Consilina-Lagonegro;
• Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno.
L’incontro è stato moderato da Giuseppe Abbruzzese, Segretario dell’Ordine.
Molto apprezzati gli interventi tecnici di Ciro Pomposo, membro dell’ODCEC di Sala Consilina e di Lorenzo Kasperkovitz, Responsabile Relazioni Esterne e Sostenibilità del Gruppo Cassa Centrale, che ha portato una visione ampia e aggiornata sui principali trend legati alla sostenibilità e sul ruolo che il Gruppo Cassa Centrale ha assunto come raccordo tra le banche aderenti e le attività svolte principalmente nell’ambito della rendicontazione consolidata di sostenibilità del gruppo bancario.
Un valore aggiunto fondamentale ed interessante, quindi, è stato rappresentato dalla presenza del Gruppo Cassa Centrale, con l’intervento di Lorenzo Kasperkovitz. Il suo contributo, come detto, ha offerto una visione qualificata sulle direttrici strategiche che il Gruppo adotta per accompagnare le BCC affiliate e i loro territori verso un modello di sviluppo più solido, trasparente e sostenibile. Il quadro europeo, sempre più rigoroso, richiede, infatti, un approccio integrato alla rendicontazione, dove banche, professionisti e imprese devono procedere in modo coordinato.
La presenza del Gruppo Cassa Centrale Banca, insieme all’impegno della Bcc Monte Pruno, ha ulteriormente rafforzato il messaggio centrale della giornata, che proprio il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico ha messo in evidenza: “Lavorare uniti per promuovere cultura, strumenti e strategie di sostenibilità, mettendo in rete istituzioni, professionisti e aziende rappresenta la strada per ottenere risultati concreti e duraturi, perché la sostenibilità delle imprese è fortemente correlata, da tempo, al valore reale e prospettico di queste iniziative imprenditoriali sotto molteplici punti di vista”.
Il Direttore Generale Cono Federico nel suo intervento ha voluto, inoltre, ringraziare Cassa Centrale, nella persona del Responsabile Relazioni Esterne e Sostenibilità del Gruppo Cassa Centrale Lorenzo Kasperkovitz, per aver accettato l’invito e portato un contributo di livello, mettendo sul tavolo della discussione l’importante azione messa in campo da Cassa Centrale come Capogruppo nel guidare le banche aderenti a promuovere e diffondere questi aspetti.
La BCC Monte Pruno conferma così la propria volontà di sostenere incontri di alto spessore, convinta che la collaborazione con gli Ordini professionali, nello specifico, rappresenti un motore essenziale per favorire crescita, consapevolezza e innovazione nel territorio.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.