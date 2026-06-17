Banca Monte Pruno, completato il potenziamento dell’ATM di piazza “D. Pica” a Sant’Arsenio

È stato completato l’intervento di potenziamento e adeguamento dell’ATM della Banca Monte Pruno situato in Piazza Domenico Pica a Sant’Arsenio.
L’intervento si inserisce nell’ambito del percorso di costante miglioramento delle infrastrutture e dei servizi che la BCC mette a disposizione di soci, clienti e comunità locali.
Lo sportello automatico potenzia la rete dei circa quaranta ATM già presenti sul territorio, garantendo un’offerta di servizi più ampia e moderna, in linea con le esigenze di una clientela sempre più orientata alla fruizione dei servizi bancari, sfruttando la tecnologia e l’autonomia operativa senza limiti di orario.
Con questo nuovo adeguamento la nuova macchina ATM installata consentirà, infatti, di effettuare operazioni di prelevamento, di versamento contanti e assegni, consultazione del saldo e dei movimenti del conto, esecuzione di bonifici, pagamento di bollettini e numerose altre operazioni, assicurando un accesso ai servizi bancari rapido, efficiente, sicuro e disponibile in qualsiasi momento della giornata h24.
L’intervento effettuato a Sant’Arsenio, dove l’istituto di credito cooperativo è oltretutto presente con la Sede Amministrativa e la Filiale in via Paolo Borsellino, conferma l’impegno dell’istituto di credito cooperativo nel potenziare la qualità dei servizi offerti e nel proseguire il percorso di innovazione che interessa l’intera rete territoriale della Banca.
«Ogni investimento destinato al miglioramento dei servizi – ha dichiarato il Direttore Generale della BCC Monte Pruno Cono Federico – rappresenta una scelta concreta a favore delle persone e delle comunità che serviamo quotidianamente. Il potenziamento dell’ATM di Sant’Arsenio non è soltanto un intervento tecnologico, ma la testimonianza della volontà di garantire strumenti sempre più efficienti, accessibili e vicini alle esigenze di soci e clienti. Innovare significa rendere più semplice il rapporto con la Banca, continuando a coniugare modernità, presenza sul territorio e qualità del servizio. Sant’Arsenio ed i comuni limitrofi avranno a disposizione una CassaSelf h24 completamente autonoma, che permetterà di operare in sicurezza ed avere sempre a disposizione i nostri servizi da quelli più semplici del versamento e prelevamento di contanti, fino all’esecuzione di disposizioni di pagamento».
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