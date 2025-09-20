La Banca Monte Pruno arriva a Nocera Inferiore, raggiunge quota 100 Comuni. La soddisfazione del Direttore Federico

La Banca Monte Pruno, nel primo semestre dell’anno in corso, oltre ai soddisfacenti risultati di natura economica e finanziaria, ha messo in atto un’azione di sviluppo territoriale propedeutica alle prossime iniziative strategiche, in perfetta coerenza con gli indirizzi di sviluppo della Capogruppo Cassa Centrale.
È stato portato a compimento, infatti, l’ampliamento della zona di competenza territoriale della Banca nell’Area dell’Agro-Nocerino Sarnese, oltre che di una parte del territorio della Costiera Amalfitana. Il territorio su cui opera oggi la BCC Monte Pruno supera i 100 Comuni, suddivisi tra le Province di Salerno, Avellino, Potenza e Napoli. Sono sei i nuovi Comuni (Nocera Inferiore, Pagani, Ravello, Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara e Lettere) che entrano ufficialmente a far parte dell’Area operativa, tanto da portare il mercato potenziale di riferimento alla soglia delle 800mila unità.
Per quel che riguarda, invece, ai risultati di natura economica la Monte Pruno conferma il suo trend di crescita. La raccolta complessiva viaggia su cifre superiori a 1 miliardo e 327 milioni di euro con una variazione semestrale positiva di 60 milioni.
Di rilievo anche il trend dei finanziamenti alla clientela per il supporto all’economia reale con un aumento degli affidamenti concessi, rispetto a giugno 2024, del 27%, confermando la vocazione cooperativa dell’istituto, concretamente vicino alle esigenze del tessuto produttivo locale e delle famiglie.
Rispetto al primo semestre dello scorso anno, sia il margine di interesse che le commissioni nette risultano in crescita del 6%. L’utile netto semestrale ha superato i 3,1 milioni di euro, in crescita dell’11% rispetto a giugno 2024.
“I risultati del primo semestre – ha commentato il direttore generale Cono Federico – sono il frutto di un grande impegno messo in atto da tutta la struttura, che voglio ringraziare”. Il direttore Federico è stato nostro ospite in diretta.
