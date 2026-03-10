Banca Campania Centro, si è insediata la nuova Consulta dei Soci. Alla presidenza Fabrizio Petrone

Si è insediata il 6 marzo 2026, presso la Sala del Consiglio di Amministrazione della sede centrale di Banca Campania Centro a Battipaglia, la nuova Consulta dei Soci della banca. All’incontro di insediamento ha partecipato l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, a testimonianza dell’importanza che questo organismo riveste nella vita della cooperativa.
La Consulta dei Soci nasce con l’obiettivo di favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e del credito cooperativo sul territorio, rafforzando il dialogo tra la banca e le comunità locali di riferimento.
Ne fanno parte dieci membri espressione del mondo della cooperazione, del volontariato e dell’impegno sociale: ing. Fabrizio Petrone, nominato Presidente della Consulta, dott.ssa Filomena Salvatore, dott. Crisante Pastorino, avv. Carlo Conte, avv. Alfredo Leo, dott.ssa Angela Ventriglia, dott. Ermanno Guerra, dott. Fabio Virgilio, dott. Eligio Troisi, dott. Gerardo Toro.
I componenti della Consulta sono inoltre rappresentativi delle diverse aree geografiche del territorio di competenza della banca, così da assicurare un collegamento diretto con le comunità locali e una più efficace capacità di ascolto delle esigenze che emergono nei diversi contesti in cui opera Banca Campania Centro.
La Consulta sarà impegnata a intercettare le esigenze dei territori in cui opera Banca Campania Centro, proponendo iniziative sociali, culturali e di partecipazione che possano contribuire alla crescita e alla valorizzazione delle comunità locali. Tra le principali funzioni dell’organismo vi sono il confronto costante e propositivo con il Consiglio di Amministrazione della banca, l’ideazione di attività per rafforzare il coinvolgimento dei soci nella vita cooperativa e l’organizzazione di incontri tematici dedicati a economia, sociale, cultura e sport.
«La Consulta dei Soci rappresenta uno strumento prezioso di ascolto e di partecipazione», ha dichiarato il presidente della Consulta, ing. Fabrizio Petrone. «Il nostro compito sarà quello di raccogliere istanze, idee ed energie provenienti dai territori e trasformarle in proposte concrete, capaci di rafforzare il legame tra la banca e le comunità che ne sono espressione. La cooperazione vive di partecipazione e di responsabilità condivisa, e la Consulta vuole essere uno spazio aperto di dialogo e di progettazione».
Soddisfazione per l’avvio dei lavori è stata espressa anche dal presidente di Banca Campania Centro, Camillo Catarozzo: «La Consulta dei Soci è uno degli strumenti attraverso cui una banca di credito cooperativo mantiene vivo il rapporto con la propria base sociale e con i territori. In una fase in cui il sistema bancario è sempre più concentrato, le Bcc continuano a distinguersi per la loro capacità di essere vicine alle persone e alle comunità. Siamo certi che la nuova Consulta saprà offrire un contributo importante nel promuovere iniziative e momenti di partecipazione coerenti con la nostra identità cooperativa e con la missione che portiamo avanti dal 1914: crescere insieme alle nostre comunità, sempre pronti a nuove sfide».
