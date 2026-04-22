Banca Campania Centro: pubblicato il concorso “Talentia Next 2026” per l’assunzione di nuovo personale

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale www.bancacampaniacentro.it il Regolamento per partecipare a “Talentia Next 2026”, il concorso di selezione finalizzato all’assunzione di nuove risorse umane all’interno dell’organico della Banca.
L’iniziativa rappresenta un passaggio concreto e qualificante nel percorso di crescita e rafforzamento organizzativo intrapreso dall’Istituto, che continua a investire con determinazione sul capitale umano quale leva strategica per migliorare ulteriormente la qualità dei servizi, l’efficienza operativa e la capacità di risposta ai bisogni delle comunità locali.
Il concorso “Talentia Next 2026” si inserisce infatti in una visione di medio-lungo periodo: non un intervento isolato, ma un progetto strutturale destinato a consolidarsi negli anni, attraverso il quale la Banca intende costruire un canale stabile di selezione, inserimento e sviluppo di nuove professionalità. Un’iniziativa pienamente coerente con i principi di sana e prudente gestione, con gli indirizzi della Capogruppo e con le più avanzate pratiche di governance e sviluppo organizzativo.
Il Regolamento, pubblicato sul sito, disciplina nel dettaglio le modalità di partecipazione al concorso, i requisiti richiesti e le fasi del percorso selettivo, che prevede momenti di valutazione tecnica, prove attitudinali e un’esperienza diretta in Banca. Il processo potrà portare all’assunzione, di nuove risorse da destinare alle attività di relazione con la clientela, fino a un massimo di cinque unità.
Particolare attenzione è riservata ai giovani e al legame con la base sociale, in coerenza con l’identità cooperativa della Banca. Il progetto valorizza infatti il rapporto con il territorio, riconoscendo una specifica attenzione ai candidati appartenenti o prossimi alla compagine sociale, e rafforzando così quel legame di fiducia e partecipazione che rappresenta uno degli elementi distintivi del credito cooperativo.
“Talentia Next 2026” si propone quindi non solo come una procedura di selezione, ma come un vero e proprio percorso di accesso qualificato al mondo del lavoro bancario, capace di coniugare merito, competenze e radicamento territoriale. Un modello che integra valutazione oggettiva, sviluppo delle competenze e conoscenza del contesto locale. L’obiettivo è offrire opportunità lavorative concrete, contribuendo al tempo stesso alla crescita professionale delle nuove generazioni e al rinnovamento dell’organizzazione.
“Investire nelle persone – dichiara il Presidente Camillo Catarozzo – significa investire nel futuro delle nostre comunità. Con questo concorso vogliamo offrire ai giovani del territorio una reale opportunità di ingresso nel mondo del lavoro, rafforzando al tempo stesso la qualità della nostra Banca e la vicinanza ai nostri soci e clienti”.
“Il capitale umano è una leva decisiva per lo sviluppo – afferma il Direttore Generale Mario Cuoco– Talentia Next 2026, rappresenta uno strumento concreto per selezionare e inserire nuove professionalità, accompagnandole in un percorso di crescita strutturato, coerente con i valori e gli standard organizzativi della nostra Banca, in una logica di prossimità aumentata, in cui competenze, tecnologia e conoscenza del territorio concorrono alla qualità delle decisioni e delle relazioni con la clientela”.
Con questa iniziativa, Banca Campania Centro conferma la propria vocazione di banca di comunità: un istituto che investe sulle persone, crea lavoro e guarda al futuro, rimanendo profondamente radicato nei territori che, dal 1914, rappresenta e accompagna, rafforzando il proprio ruolo di infrastruttura civile al servizio dello sviluppo locale, interpretando in chiave moderna i valori del credito cooperativo.
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