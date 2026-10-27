Banca Campania Centro prima in Campania tra le banche regionali per la qualità del servizio ai clienti

Banca Campania Centro conquista il primo posto in Campania nella categoria delle banche regionali per la qualità del servizio ai clienti, secondo l’indagine nazionale “Campioni del Servizio 2027”, realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) e pubblicata il 19 ottobre su Affari & Finanza, il settimanale economico di la Repubblica.
Un risultato che premia la capacità della banca di coniugare professionalità, attenzione alle esigenze dei clienti e vicinanza al territorio, confermando il valore di un modello di credito cooperativo fondato sulla relazione diretta con le persone e con le comunità.
Banca Campania Centro guida per prima la graduatoria campana delle banche regionali con un punteggio del 56,4%, superiore di 7,1 punti percentuali alla media regionale del settore, pari al 49,3%.
L’indagine nazionale ha raccolto circa 300mila valutazioni relative a 2.292 aziende appartenenti a 223 settori economici, misurando la qualità del servizio attraverso le esperienze dirette dei consumatori. L’indicatore utilizzato, denominato Service Experience Score, esprime la percentuale di clienti che hanno giudicato molto buono il servizio ricevuto.
Per Banca Campania Centro, istituto di credito cooperativo fondato nel 1914, il riconoscimento assume un significato particolare, perché riguarda uno degli elementi centrali della propria identità, la qualità del rapporto con soci e clienti, costruito nel tempo attraverso la conoscenza del territorio, l’ascolto e la fiducia reciproca.
“Accogliamo questo riconoscimento con grande soddisfazione – dichiara Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro – perché riguarda un aspetto essenziale del nostro modo di essere banca, la qualità della relazione con le persone. Il fatto che il risultato derivi dalle valutazioni dei clienti gli attribuisce un valore particolare. È la conferma che il radicamento territoriale, la capacità di ascolto e l’attenzione alle esigenze delle comunità continuano a rappresentare elementi distintivi del credito cooperativo”.
“Le valutazioni sull’operato di una banca devono sempre confrontarsi con i fatti e con i risultati concretamente raggiunti. Questo riconoscimento, frutto di una ricerca esterna e delle esperienze dirette dei clienti, assume perciò un significato particolare, rappresenta una testimonianza concreta della qualità del nostro lavoro e della fiducia che siamo riusciti a costruire nel tempo È anche una delle tante risposte concrete che, attraverso il nostro impegno quotidiano, continuiamo a dare a letture talvolta parziali e ingenerose della realtà della nostra Banca. Preferiamo che a parlare siano il lavoro, i risultati e, soprattutto, il giudizio delle persone che ogni giorno scelgono Banca Campania Centro”.
“In una fase di profonda trasformazione del sistema bancario – aggiunge Catarozzo – siamo convinti che l’innovazione tecnologica debba accompagnarsi al mantenimento di rapporti umani autentici. La nostra forza è proprio questa, essere una banca moderna senza rinunciare alla propria identità. Desidero condividere questo risultato con tutti i nostri collaboratori, che ogni giorno rendono concreti questi valori, e con i soci e i clienti che continuano ad accordarci la loro fiducia”.
Il primo posto nella graduatoria regionale valorizza anche il lavoro quotidiano dell’intera struttura della banca, chiamata a garantire servizi efficienti, competenze professionali e risposte sempre più adeguate alle esigenze della clientela.
“La qualità del servizio è il risultato di un impegno quotidiano che coinvolge l’intera organizzazione bancaria – sottolinea Mario Cuoco, Direttore Generale di Banca Campania Centro –. Richiede professionalità, formazione, efficienza dei processi e soprattutto capacità di comprendere le esigenze dei clienti. Questo primo posto rappresenta un riconoscimento importante per il lavoro svolto dalle nostre persone, nelle filiali e nelle strutture centrali”.
“La sfida che abbiamo davanti – prosegue Cuoco – è coniugare sempre meglio innovazione e relazione personale. I clienti chiedono servizi rapidi, semplici e accessibili, ma anche interlocutori competenti e affidabili, capaci di accompagnarli nelle loro scelte. Continueremo a investire sulle competenze, sull’organizzazione e sugli strumenti digitali, con l’obiettivo di migliorare costantemente l’esperienza di chi si rivolge alla nostra banca”.
In un sistema bancario attraversato da profondi cambiamenti tecnologici e organizzativi, il riconoscimento conferma l’importanza di un modello capace di integrare innovazione, qualità dei servizi e rapporto umano.
Per Banca Campania Centro, il primato regionale rappresenta non soltanto un motivo di soddisfazione, ma anche una responsabilità e uno stimolo a migliorare ancora, continuando a mettere le persone, le imprese e le comunità al centro della propria attività.
“Il futuro ha radici solide. Dal 1914 cresciamo insieme alle nostre comunità, sempre pronti a nuove sfide.
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