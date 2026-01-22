Banca Campania Centro ottiene la Certificazione per la Parità di Genere. Ulteriore passo verso un modello di impresa cooperativa inclusiva e sostenibile

Banca Campania Centro è tra le prime Banche di Credito Cooperativo del Mezzogiorno a conseguire la Certificazione per la Parità di Genere, secondo la normativa UNI/PdR 125:2022.
Si tratta di un riconoscimento importante che, in linea con le azioni previste dal PNRR, valorizza le politiche di inclusione e uguaglianza promosse dalla Banca e conferma l’impegno costante nel garantire pari opportunità e trasparenza all’interno dell’organizzazione.
L’attestazione è stata rilasciata dall’ente certificatore Rina, società internazionale leader nei servizi di ispezione, verifica e conformità, nell’ambito di un progetto promosso dalla Federazione Banche di Comunità Credito Cooperativo Campania e Calabria, che ha coinvolto anche altre sei BCC associate, finanziato da Fondo Sviluppo e con l’assistenza tecnica di Focus Consulting.
«Questa certificazione – ha dichiarato il Direttore Generale Mario Cuoco – rappresenta un risultato concreto e misurabile di un impegno che la Banca ha scelto di assumere in modo strutturale e responsabile. Promuovere la parità di genere significa investire nella qualità dell’organizzazione, nella valorizzazione delle competenze e nella costruzione di un ambiente di lavoro fondato su rispetto, equità e merito. È il frutto di un percorso che ha coinvolto tutte le aree della Banca e che rafforza la nostra identità di cooperativa di credito orientata al benessere delle persone e alla coesione delle comunità che serviamo.»
La certificazione è il risultato del lavoro svolto dal Comitato Guida di Parità della Banca, presieduto dalla consigliera di amministrazione delegata ESG Linda Fereoli, affiancata dal Responsabile del Sistema di Gestione per la Parità di Genere Michele Cervone e da Claudia Bernardo, Giuseppe Cavaliere, Floriana Avagliano, Antonino Stabile, Marco Cavenaghi.
L’ottenimento della certificazione conferma che le azioni e le politiche interne di Banca Campania Centro sono in linea con le migliori pratiche nazionali e internazionali in materia di inclusione.
Il percorso di valutazione ha riguardato aspetti fondamentali come l’equità salariale, l’accesso alle carriere, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la prevenzione delle discriminazioni e la promozione di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso.
“La parità di genere – ha sottolineato il Presidente Camillo Catarozzo – non è soltanto un principio etico, ma un valore cooperativo che affonda le sue radici nella nostra missione di banca di comunità. Questo risultato ci motiva a proseguire con ancora maggiore determinazione nel promuovere una cultura organizzativa fondata sulla responsabilità sociale, sulla sostenibilità e sul rispetto della persona.”
La certificazione si inserisce pienamente nel percorso ESG di Banca Campania Centro e nel quadro dei valori della Carta di Firenze, rafforzando l’impegno verso un modello di impresa cooperativa civile, capace di coniugare sviluppo economico, inclusione e innovazione sociale. “Questo riconoscimento – ha concluso Cuoco – costituisce una tappa di un percorso di miglioramento continuo, fondato sulla parità e sull’inclusione come fattori di sostenibilità cooperativa”.
