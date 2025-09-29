Banca Campania Centro: nominato il nuovo Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Campania Centro, con l’approvazione della Capogruppo ICCREA, ha individuato nel dott. Mario Cuoco il nuovo Direttore Generale, riconoscendone l’alto profilo professionale, la profonda conoscenza del territorio e la piena aderenza ai valori del Credito Cooperativo.
Classe ’71, con laurea magistrale in Scienze Economiche e Bancarie e una seconda laurea magistrale in Management, oltre a diversi master universitari e titoli specialistici conseguiti in ambito finanziario e gestionale, ha maturato una lunga esperienza nel settore bancario. Presso Banca Campania Centro, ha già ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale Vicario, distinguendosi per la capacità di guida delle strutture interne e per l’attenzione alla valorizzazione delle risorse umane.
Nel suo messaggio a seguito della nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, il dott. Cuoco ha espresso gratitudine verso le colleghe e i colleghi, il CdA, i soci e i clienti, ribadendo l’impegno a rafforzare la missione mutualistica, a sostenere famiglie e imprese e a promuovere uno sviluppo territoriale sostenibile, in linea con i principi della Carta dei Valori del Credito Cooperativo.
Ha ringraziato il Direttore Generale uscente Danilo Trabacca, che ha lasciato la guida della Banca per assumere un nuovo incarico presso la Capogruppo, e il compianto Presidente Silvio Petrone per il prezioso contributo alla crescita dell’Istituto, nonché la Federazione locale e la Capogruppo ICCREA per il costante supporto.
Il Presidente Camillo Catarozzo, il Vice Presidente Vicario Carlo Crudele, il Vice Presidente Matteo D’Angelo, i consiglieri e i componenti del Collegio Sindacale hanno espresso apprezzamento per la nomina, sottolineando la competenza, la dedizione e la capacità di interpretare le sfide del contesto economico con visione strategica, senza mai rinunciare all’ascolto e al dialogo con i portatori di interesse del territorio.
***
Banca Campania Centro, aderente al Gruppo BCC Iccrea, con oltre 8.200 soci e 110 anni di storia, è una delle realtà bancarie cooperative più importanti del Sud Italia. Fortemente legata al territorio della provincia di Salerno, è una banca vicina alle famiglie, ai professionisti, alle imprese, alle startup, ai giovani e al Terzo Settore e si distingue per la pratica concreta della mutualità e la qualità della relazione. Non semplice mediatore creditizio, ma impresa a responsabilità sociale che svolge il suo ruolo integrando l’etica all’interno di una visione strategica fondata sulla centralità della persona e sul miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche delle comunità locali. I servizi di consulenza su credito, risparmio e investimenti, previdenza, servizi assicurativi, sono orientati a questo obiettivo e alla precisa volontà di essere mediatore attento allo sviluppo e all’innovazione, capace anche di incentivare gli operatori economici a fare rete secondo i valori della cooperazione.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.