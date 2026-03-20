Banca Campania Centro lancia il progetto “Talentia Next 2026”, investimento sui giovani e sulle risorse umane del territorio

Banca Campania Centro promuove “Talentia Next 2026”, il primo dei progetti finalizzati alla selezione di nuovi talenti da inserire nel proprio percorso di crescita organizzativa. L’iniziativa rappresenta un investimento strategico sul capitale umano e, allo stesso tempo, un’ulteriore testimonianza dell’impegno della banca per la valorizzazione delle competenze presenti nelle comunità in cui opera.
Il progetto, il cui percorso è stato avviato nell’ottobre 2025, nasce dalla consapevolezza che, per una banca cooperativa fortemente radicata nel territorio, la qualità delle persone rappresenta uno degli elementi fondamentali per garantire sviluppo, continuità e qualità del servizio alla clientela. In questo quadro, Talentia Next 2026 si inserisce in un percorso di rafforzamento e sviluppo del capitale umano della Banca, coerente con le esigenze di adeguatezza organizzativa e con la necessità di assicurare nel tempo competenze sempre più qualificate all’interno dell’istituto.
L’iniziativa è stata concepita come un progetto destinato a proseguire negli anni, con l’obiettivo di creare un canale stabile attraverso il quale la Banca possa individuare, accompagnare e valorizzare nuove professionalità provenienti dal territorio, contribuendo così alla crescita della struttura e alla continuità generazionale all’interno dell’organizzazione.
Il regolamento della selezione, con tutte le modalità di partecipazione, sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale della Banca.
Attraverso questa iniziativa la Banca intende individuare giovani motivati e preparati che possano contribuire allo sviluppo dell’istituto e al rafforzamento del rapporto con soci, clienti e comunità locali. Il percorso selettivo potrà portare, in funzione degli esiti della selezione, all’inserimento nell’organico della Banca di cinque nuove risorse nei ruoli iniziali della carriera bancaria.
Coerentemente con l’identità cooperativa dell’istituto, il progetto pone inoltre una particolare attenzione ai giovani e, in modo specifico, a coloro che appartengono o sono vicini alla base sociale della Banca, rafforzando così il legame tra l’istituto e le comunità di riferimento.
«Per una banca di credito cooperativo – dichiara il Presidente Camillo Catarozzo – investire nelle persone significa investire nel futuro delle comunità. Con Talentia Next 2026 vogliamo offrire ai giovani del nostro territorio un’opportunità concreta di crescita professionale, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio umano che esprime la nostra base sociale. È un modo per continuare a costruire il futuro della Banca insieme alle comunità che rappresentiamo».
«Il capitale umano è uno dei fattori più importanti per la solidità e lo sviluppo di una banca – afferma il Direttore Generale, Mario Cuoco –. Con Talentia Next 2026 rafforziamo ulteriormente il nostro impegno nella valorizzazione delle competenze e nella crescita di nuove professionalità del territorio, affiancando ai percorsi già presenti in banca uno strumento dedicato all’individuazione e allo sviluppo di giovani talenti».
Con Talentia Next 2026, Banca Campania Centro conferma dunque la propria vocazione di banca di comunità, capace di guardare al futuro investendo sulle persone, sui giovani e sulle professionalità del territorio, nel solco della propria storia cooperativa iniziata nel 1914.
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