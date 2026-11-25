Banca Campania Centro ha ricevuto due importanti riconoscimenti in occasione del Forum Nazionale Antiriciclaggio 2026, organizzato dalla European School of Banking Management e dalla Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.
A Banca Campania Centro, sono stati attribuiti l’AML Training Award 2026, per l’investimento continuativo nella formazione specialistica e nella preparazione certificata dei propri professionisti, e l’HR AML Award 2026, per il coordinamento di percorsi formativi orientati alla crescita delle persone e al consolidamento di una cultura aziendale della compliance.
I due premi riconoscono il valore di un percorso aziendale costruito nel tempo, attraverso il quale Banca Campania Centro ha posto la formazione e lo sviluppo delle competenze al centro del proprio modello organizzativo. Un impegno che mira a trasformare le conoscenze individuali in patrimonio condiviso, favorendo la collaborazione tra le diverse funzioni, la consapevolezza dei rischi e il miglioramento continuo dei processi e dei presidi di prevenzione.
“Questi riconoscimenti valorizzano un percorso che coinvolge l’intera organizzazione”, dichiara Mario Cuoco, Direttore Generale di Banca Campania Centro. “Abbiamo scelto di investire con continuità nelle persone, perché siamo convinti che la crescita delle competenze contribuisca alla solidità della Banca e alla qualità del servizio che offriamo. La cultura della prevenzione si costruisce ogni giorno, attraverso la preparazione, la collaborazione e la responsabilità di ciascuno”.
Per Banca Campania Centro, questo percorso assume un significato particolare alla luce della propria identità cooperativa. La conoscenza del territorio, la vicinanza ai soci e ai clienti e la centralità della relazione bancaria si accompagnano al rigore professionale, alla trasparenza e all’attenzione alla legalità.
“Questi riconoscimenti confermano il valore di un percorso che mette al centro le persone, la responsabilità e la cultura della legalità”, dichiara Camillo Catarozzo, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Campania Centro. “Investire nelle competenze significa rafforzare la solidità della Banca e custodire la fiducia dei soci, dei clienti e delle comunità, nel segno dei valori del Credito Cooperativo”.
I riconoscimenti ottenuti rappresentano così una conferma della validità del percorso intrapreso e uno stimolo a proseguire negli investimenti formativi e nel rafforzamento della cultura organizzativa, nella convinzione che una Banca più consapevole e preparata possa svolgere sempre meglio la propria funzione mutualistica e di servizio alle comunità.
Un impegno che contribuisce a custodire e rinnovare il patrimonio più importante del Credito Cooperativo, la fiducia.
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