Banca Campania Centro consegna i Premi Scolastici a 113 giovani

Venerdì 16 gennaio 2025, alle ore 19.00, presso il Teatro “Giuffré” di Battipaglia, Banca Campania Centro celebrerà la cerimonia di consegna dei Premi Scolastici 2025, uno degli appuntamenti più rappresentativi della vita cooperativa dell’Istituto.
Nel corso della serata saranno premiati 113 giovani soci e figli di soci che, nel 2025, hanno brillantemente raggiunto importanti traguardi scolastici, distinguendosi per impegno, determinazione e qualità del percorso formativo. Un’iniziativa che conferma la centralità attribuita dalla Banca al valore dell’istruzione, del merito e della crescita culturale come leve fondamentali per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali.
L’evento si inserisce in un percorso più ampio di promozione della cultura e della conoscenza che Banca Campania Centro porta avanti da anni, in coerenza con i principi del Credito Cooperativo e con la propria missione di banca di comunità.
Ospite d’eccezione della serata sarà la giornalista e scrittrice Serena Bortone, che presenterà il suo libro “A te vicino così dolce” (Rizzoli), nell’ambito del Book Club di Iccrea Arte e Cultura, progetto nazionale volto a diffondere il valore della lettura, del pensiero critico e del dialogo tra generazioni.
Ad accompagnare il momento culturale, l’intervento musicale dell’artista Espedito De Marino, cantante e chitarrista per oltre vent’anni al fianco di Roberto Murolo, simbolo della grande tradizione musicale napoletana.
«I Premi Scolastici rappresentano uno degli investimenti più autentici che una banca cooperativa possa compiere», dichiara il Presidente Camillo Catarozzo. «Sostenere il talento dei giovani significa rafforzare le radici del futuro, valorizzando l’impegno e la conoscenza come strumenti di crescita individuale e collettiva».
Il Direttore Generale Mario Cuoco sottolinea: «Con questa iniziativa Banca Campania Centro rinnova il proprio impegno a favore delle nuove generazioni. Premiare il merito non è solo un riconoscimento simbolico, ma un messaggio chiaro. La cultura, lo studio e la responsabilità sono pilastri fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori e per la costruzione di una comunità più consapevole e inclusiva».
La cerimonia dei Premi Scolastici 2025 si conferma così non solo come momento celebrativo, ma come espressione concreta della mutualità e della prossimità che caratterizzano l’azione quotidiana di Banca Campania Centro, da sempre attenta a coniugare solidità economica, responsabilità sociale e investimento sul capitale umano.
