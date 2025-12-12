Banca Campania Centro consegna 1.500 pacchi alimentari a 57 realtà del territorio

In un tempo in cui le fragilità sociali crescono e i bisogni delle famiglie diventano più complessi, Banca Campania Centro rinnova la sua vocazione più autentica: essere una comunità che si prende cura della comunità.
In questi giorni la banca ha avviato la consegna di 1.500 pacchi alimentari con circa 30 tonnellate di generi di prima necessità, destinati a 57 tra parrocchie e associazioni di volontariato della provincia di Salerno che, ogni giorno, tendono la mano a chi vive situazioni di forte disagio sociale. Un gesto semplice, ma capace di entrare nelle case e nella vita di tante persone che stanno attraversando un momento difficile.
Questa iniziativa, concordata anche con la Caritas diocesana, non rappresenta solo un atto di beneficenza, ma un impegno civico radicato nella storia del Credito Cooperativo: una banca che nasce per rispondere ai bisogni reali della gente, e che continua a farlo con responsabilità, concretezza e umanità.
“La solidarietà non è un accessorio della nostra missione, è il nostro modo di stare dentro la comunità – afferma Camillo Catarozzo, Presidente di Banca Campania Centro – conoscere i bisogni, ascoltare le persone, sostenere chi è più fragile: è questo che intendiamo quando diciamo che siamo una banca differente”.
Grazie alla collaborazione delle tante realtà del territorio – parrocchie, associazioni laiche, volontari –i pacchi sono in distribuzione, in modo capillare, con l’obiettivo di raggiungere ogni famiglia secondo le specifiche necessità delle diverse comunità locali.
L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio che vede la banca impegnata, attraverso la Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Hygieia Mutua, il Club Giovani Soci – Kairos e le numerose collaborazioni sociali attivate negli anni, nella promozione del bene comune, dell’inclusione e della dignità delle persone.
“Questa iniziativa, voluta con convinzione dal nostro Consiglio di Amministrazione – ha dichiarato Mario Cuoco, Direttore Generale di Banca Campania Centro – nasce dal desiderio profondo di non lasciare indietro nessuno. Dietro ogni pacco c’è un volto, una storia, una famiglia che sta attraversando un momento difficile. E c’è una banca, la nostra banca, che sceglie di esserci, con discrezione ma con il cuore. La solidarietà è il nostro modo di camminare insieme al territorio, di ricordare che la forza vera di una comunità sta nella capacità di stringersi, sostenersi e restituire speranza”.
Con questa azione, Banca Campania Centro ribadisce che la forza della cooperazione non sta solo nei numeri, ma nei legami, nella cura reciproca e nella capacità di non voltarsi dall’altra parte. Perché nessuno, nel nostro territorio, debba sentirsi solo.
