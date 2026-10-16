Banca Campania Centro conferma la Certificazione sulla Parità di Genere

Banca Campania Centro ha superato con successo l’audit annuale per la conferma della Certificazione sulla Parità di Genere, condotto dall’Ente di certificazione RiNA il 28 e 29 settembre scorsi. Il punteggio raggiunto è di 76 punti ponderati, contro la soglia minima richiesta di 60 punti e i 70 punti registrati nella prima certificazione in settembre 2025.
Il risultato raggiunto valorizza l’impegno permanente di Banca Campania Centro:
· nel diffondere quotidianamente la propria cultura e i propri valori di equità, inclusione e rispetto delle persone;
· nel perseguire la propria crescita sostenibile fondata sulla responsabilità sociale;
· nel migliorare conseguentemente e continuamente il proprio Sistema di Gestione della Parità di Genere.
Il Presidente della Banca, Camillo Catarozzo, sottolinea come «La conferma della Certificazione sulla Parità di Genere rappresenta un importante riconoscimento del percorso intrapreso dalla nostra Banca e della concretezza delle azioni messe in campo per promuovere inclusione, pari opportunità e valorizzazione delle persone. Questo risultato testimonia la coerenza tra i valori cooperativi che ci guidano e il nostro impegno quotidiano nel costruire un ambiente di lavoro sempre più equo, partecipativo e attento al benessere di tutti i collaboratori.»
Il Direttore Generale, Mario Cuoco, precisa che «Il miglioramento del punteggio, passato da 70 a 76 punti, testimonia che il nostro impegno per la parità di genere non si esaurisce nel conseguimento di una certificazione, ma si traduce in un percorso concreto e continuo di miglioramento. Un risultato che si inserisce pienamente nel più ampio percorso di crescita e di evoluzione della nostra Banca, nel quale lo sviluppo delle persone, la valorizzazione delle competenze e la diffusione di una cultura inclusiva rappresentano elementi fondamentali. Siamo convinti, infatti, che la crescita di una Banca passi anche dalla capacità di creare un ambiente di lavoro partecipativo, attento alle persone e capace di valorizzare i talenti. È su queste basi che vogliamo continuare a costruire un’organizzazione sempre più solida, moderna e vicina alle esigenze dei Soci, dei clienti e del territorio.»
Banca Campania Centro, aderente al Gruppo BCC Iccrea, con oltre 8.200 soci e 110 anni di storia, è una delle realtà bancarie cooperative più importanti del Sud Italia. Fortemente legata al territorio della provincia di Salerno, è una banca vicina alle famiglie, ai professionisti, alle imprese, alle startup, ai giovani e al Terzo Settore e si distingue per la pratica concreta della mutualità e la qualità della relazione. Non semplice mediatore creditizio, ma impresa a responsabilità sociale che svolge il suo ruolo integrando l’etica all’interno di una visione strategica fondata sulla centralità della persona e sul miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche delle comunità locali. I servizi di consulenza su credito, risparmio e investimenti, previdenza, servizi assicurativi, sono orientati a questo obiettivo e alla precisa volontà di essere mediatore attento allo sviluppo e all’innovazione, capace anche di incentivare gli operatori economici a fare rete secondo i valori della cooperazione.
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