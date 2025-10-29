Banca Campania Centro alla “prima” del film “La Salita” di Massimiliano Gallo. Sostegno a un progetto cinematografico che è cultura, identità e impegno

Camillo Catarozzo, presidente di Banca Campania Centro, aderente al Gruppo Bancario Iccrea, ha partecipato, a Napoli, alla “prima” nazionale del film “La Salita”, diretto da Massimiliano Gallo e prodotto da Panafilm, Fan e Rai Cinema. Il progetto cinematografico, realizzato in associazione con Banca Campania Centro, è stato presentato in anteprima nella sezione “Giornate degli Autori” della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ricevendo un’accoglienza calorosa da parte del pubblico. La critica ha da subito sottolineato la sensibilità, la forza narrativa e la perfetta regia di Massimiliano Gallo, alla sua opera prima da regista cinematografico.
La Banca ha scelto di sostenere questo importante progetto culturale riconoscendovi un’occasione per valorizzare il talento, la memoria e le storie del Mezzogiorno, coerentemente con la propria missione di banca cooperativa impegnata nel territorio e nella promozione della cultura come bene comune.
La Salita è un’opera intensa e profonda che racconta, con il linguaggio universale del cinema, il percorso umano e interiore di riscatto di un uomo e della sua comunità, partendo da un episodio reale avvenuto nel 1983, nel carcere minorile di Nisida, e che vide Eduardo De Filippo come uno dei protagonisti.
“Sostenere La Salita – ha dichiarato il Presidente Camillo Catarozzo – significa credere in una cultura che sa raccontare il Sud in modo autentico, fatto di dignità, passione e speranza. È un modo per ribadire che la nostra Banca vuole essere parte attiva dei processi di crescita non solo economica, ma anche sociale e culturale delle nostre comunità.”
Banca Campania Centro conferma ancora una volta la continuità del suo impegno in favore di progetti che coniugano arte, territorio e valori cooperativi, rafforzando l’idea di una economia civile che mette al centro la persona e la comunità.
Il film sarà nelle sale cinematografiche italiane a partire da febbraio 2026.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.