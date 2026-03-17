Bambino autistico di Nocera Inferiore vittima di una guerra di ricorsi

Un bambino di 11 anni, affetto da autismo, inizia a settembre 2025 la prima media, si inserisce bene nella nuova scuola, ma ad anno scolastico abbondantemente iniziato, nel gennaio scorso, viene bocciato e costretto a ripetere la quinta elementare su decisione del Tar, al quale si era rivolto il padre.
E’ quanto accade a Nocera Inferiore. Inoltre, il bambino viene inserito in una classe V elementare dello stesso istituto comprensivo dove frequentava la I media e non alle elementari che aveva frequentato fino a giugno, presso l’istituto scolastico paritario.
La mamma, allora, nelle scorse settimane si rivolge al Consiglio di Stato che in questi giorni, a sua volta, sospende l’efficacia e l’esecuzione della sentenza del Tar ma ad oggi il bambino è ancora in V elementare. Una vicenda complessa, combattuta a colpi di ricorsi e che vede nel minore una vittima del sistema giudiziario e scolastico.
“Spero che l’istituto scolastico ottemperi rapidamente a quanto stabilito dal Consiglio di Stato – spiega la madre – anche perché si sta pregiudicando l’equilibrio psico fisico di mio figlio e il suo diritto allo studio”.
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