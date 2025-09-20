Bambino aggredito da un cane a Caselle in Pittari, l’aggiornamento del sindaco

Momenti di paura questa mattina a Caselle in Pittari, dove un bambino è rimasto gravemente ferito dopo l’aggressione di un cane.
L’episodio si è verificato in circostanze ancora da chiarire: l’animale di proprietà della stessa famiglia del piccolo, lo avrebbe azzannato alla testa, procurandogli lesioni serie. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno stabilizzato il bambino e disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.
Per fortuna il bambino non è in pericolo di vita, come ha confermato il sindaco di Caselle in Pittari, Gianpaolo Nuzzo, intervento ai nostri microfoni.
