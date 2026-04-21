Bambina di 12 anni salvata da un’encefalite all’ospedale di Polla, fondamentale l’attenta e veloce diagnosi

21/04/2026 Attualità Nessun commento
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Una diagnosi avvenuta in sole due ore ha permesso di salvare la vita a una bambina di 12 anni. Il merito va all’ospedale “Luigi Curto” di Polla che ha scoperto che la ragazzina fosse affetta encefalite da streptococco, ovvero una grave infiammazione del cervello, causata da un’infezione diretta o da una risposta autoimmune post-infettiva.

La ragazza era arrivata al pronto soccorso pollese con un sospetto ictus ma i controlli della Radiologia (Tac e risonanza oltre che l’elettroencefalogramma) in circa due ore hanno fatto sì che diagnosticasse l’encefalite. La precocità della diagnosi e il lavoro di Radiologia e Neurologia di un caso clinico raro ha permesso di intervenire in modo appropriato e salvare la vita alla ragazza.

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