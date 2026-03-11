Balneabilità. Secondo Arpac, aumenta la percentuale di km di qualità “eccellente” anche nel territorio salernitano

La classificazione delle acque destinate all’uso balneare in Campania che caratterizzerà l’intera stagione balneare 2026, è stata definita con delibera di Giunta regionale n.42 del 19 febbraio 2026.
Il documento regionale approva l’elaborazione statistica che la UO Mare di Arpac effettua annualmente in base agli esiti analitici dell’ultimo quadriennio di monitoraggio (2022-2023-2024-2025) secondo i criteri previsti dalla norma di settore.
I tratti di mare dichiarati nella delibera regionale di qualità sufficiente, buona, eccellente e quelle di nuova classificazione sono da ritenersi balneabili a inizio stagione balneare ma suscettibili di divieto temporaneo in caso di risultati non conformi ai limiti normativi nei controlli mensili a partire da aprile.
Le acque, invece, risultate di qualità scarsa sono considerate non balneabili fino al verificarsi delle condizioni di legge che ne attestano il risanamento.
Per il 2026, sul piano della balneabilità delle acque, si conferma il dato della stagionalità precedente, con il 98% di km di costa balneabile e il 2% di litorale vietato alla balneazione perché di qualità scarsa.
L’analisi a livello provinciale della percentuale di costa eccellente registrata per il 2026 rispetto alla scorsa stagione mostra un miglioramento nelle province di Napoli (da 87% a 90%) e di Salerno (da 90% a 93%).
Per la provincia di Salerno, migliora la situazione per la spiaggia di Atrani, la marina di Cetara, Foce Sele ad Eboli, Le porpore di Furore, Magazzeno e la Picciola a Pontecagnano, Vettica Maggiore e a Praiano, il primo tratto della Marina di Vietri.
Al contrario, fanno un passo indietro Le sirene di Amalfi, Casina d’Amato e Torre di Paestum a Capaccio, e Sud Picentino a Pontecagnano Faiano.
Per quanto attiene le acque dichiarate di qualità scarsa, nella delibera regionale della classificazione 2026 si conteggiano nove tratti di mare per un totale di 7,915 km vietati alla balneazione rispetto ai 9,194 km registrati nel 2025 e ai 15,012 km del 2024. Per il territorio salernitano, sono ritenute scarse e quindi non balneabili, il Lido Spineta a Battipaglia, il sud Picentino a Pontecagnano e due tratti di Salerno, a est del fiume Irno e il tratto di spiaggia tra Fuorni e il Picentino.
