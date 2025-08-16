Bagnanti morsi dai pesci in mare, segnalati diversi casi nel Salernitano

Momenti di apprensione questa mattina, sulla spiaggia della Marina, a Cetara, dove un anziano del posto è stato morso ad una vena della gamba da un pesce mentre faceva il bagno. E’ stato necessario l’intervento del 118.
Caso simile anche alla scogliera di Ascea dove questa mattina un nostro ascoltatore è stato morso da un pesce ed ha perso parecchio sangue.
Ieri un morso di un pesce anche a Maiori per un turista soccorso e portato in ospedale.
Secondo gli studiosi, il fenomeno sarebbe provocato dall’alta temperatura del mare che rende “affamato” il sarago maggiore.
