Bagnanti morsi da pesci nel mare cilentano, il parere di Valerio Calabrese direttore del Museo Vivo del Mare di Pioppi

Hanno riportato ferite al polpaccio con significative perdite di sangue che li hanno costretti a fare ricorso alle cure dei medici i due bagnanti morsi in acqua nell’arco di tre giorni in due distinti episodi verificatisi nelle acque del Cilento, tra Pioppi, dove è stato morso un turista svizzero, e Palinuro dove invece il ferito è un 76enne.
Non è stata ancora accertata la specie responsabile dei due episodi. Tra le ipotesi in campo c’è quella che richiama alcune specie tropicali oramai sempre più presenti anche nel Mediterraneo come il pesce balestra e il barracuda, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per attribuire con certezza i morsi a un animale specifico. Ulteriori accertamenti sono in programma per chiarire il caso. Per saperne di più ne abbiamo parlato in diretta con il dottor Valerio Calabrese, direttore del Museo Vivo del Mare, con sede a Pioppi. E’ stata l’occasione anche per fare il punto sullo stato di salute del nostro mare.
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Valerio Calabrese su bagnanti morsi da pesci
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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