Bagnanti in difficoltà per maltempo a Scario, salvati con le canoe

16/08/2025 Cronaca Nessun commento

Una quindicina di bagnanti in difficoltà, al largo di Scario, sono stati soccorsi oggi dopo essere stati sorpresi dal maltempo mentre si trovavano su canoe e SUP (Stand up paddle) in località Molara.

La pioggia intensa e il forte vento hanno impedito il rientro a riva, facendo temere che le correnti potessero spingere il gruppo al largo.

L’allarme è stato raccolto dalla Guardia di Finanza di Mare di Sapri e dalla Capitaneria di Porto di Palinuro.

Le motovedette hanno raggiunto rapidamente la zona segnalata e recuperato i bagnanti, tutti in evidente difficoltà ma in buone condizioni. Le operazioni sono state rese complesse dalle condizioni meteo, ma si sono concluse senza conseguenze.

Decisivo il coordinamento tra i soccorritori che ha permesso un intervento tempestivo e sicuro. 

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

