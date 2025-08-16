Bagnanti in difficoltà per maltempo a Scario, salvati con le canoe

Una quindicina di bagnanti in difficoltà, al largo di Scario, sono stati soccorsi oggi dopo essere stati sorpresi dal maltempo mentre si trovavano su canoe e SUP (Stand up paddle) in località Molara.
La pioggia intensa e il forte vento hanno impedito il rientro a riva, facendo temere che le correnti potessero spingere il gruppo al largo.
L’allarme è stato raccolto dalla Guardia di Finanza di Mare di Sapri e dalla Capitaneria di Porto di Palinuro.
Le motovedette hanno raggiunto rapidamente la zona segnalata e recuperato i bagnanti, tutti in evidente difficoltà ma in buone condizioni. Le operazioni sono state rese complesse dalle condizioni meteo, ma si sono concluse senza conseguenze.
Decisivo il coordinamento tra i soccorritori che ha permesso un intervento tempestivo e sicuro.
