Bacino del Sarno, inquinamento silenzioso delle falde. L’allarme a Radio Alfa del Presidente Parco Fiume Sarno, Vincenzo Marrazzo.
L’Ente Parco Idrografico del Fiume Sarno interviene su quanto emerso dallo studio effettuato dall’Università Federico II di Napoli sulle acque sotterranee in alcune aree della Campania. A Radio Alfa oggi, in diretta, Vincenzo Marrazzo – Presidente Parco Fiume Sarno ha lanciato l’allarme che colpirebbe anche il cuore del Bacino del Sarno, toccando comuni chiave come Angri, Sarno, Scafati e Striano. “Potremmo essere dinanzi a un inquinamento silenzioso delle nostre falde. Tale situazione potrebbe comportare rischi di esposizione diretta e indiretta per la popolazione, oltre a potenziali fenomeni di bioaccumulo negli ecosistemi. Non possiamo permettere che la “Terra del Sarno” venga assimilata, per inerzia istituzionale, ai capitoli più bui della Terra dei Fuochi”. Ecco l’intervista con il Presidente Parco Fiume Sarno Vincenzo Marrazzo
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Marrazzo su fiume Sarno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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