Il baby killer di Pianura si nascondeva in una abitazione di Pontecagnano, arrestato dalla Polizia

È stato rintracciato e arrestato il baby killer 17enne di Pianura che aveva confessato l’omicidio di Gennaro Ramondino.
La sua latitanza dopo due mesi e mezzo si è interrotta, ieri pomeriggio, a Pontecagnano Faiano dove è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, con il supporto dei colleghi di Salerno, che lo hanno catturato con un blitz in una villetta a Pontecagnano presa in affitto per lui da complici del posto. Il minorenne, originario del Rione Traiano, era evaso dal carcere minorile di Bari lo scorso giugno.
L’omicidio di Ramondino, emergente della malavita di Pianura, risale al 1° settembre 2024. I due giovani si conoscevano dall’infanzia. Le motivazioni dell’agguato, come emerso dalle dichiarazioni di un pentito, vanno ricercate nelle guerre per il controllo dello spaccio di droga nel quartiere. Nel pomeriggio di ieri la Squadra Mobile di Salerno, in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, ha inoltre arrestato un uomo ritenuto responsabile dei reati di favoreggiamento personale e detenzione di documenti di identificazione falsi. L’uomo, un 33enne originario di Salerno, aveva dato ospitalità al minore. Attualmente si trova ai domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.
