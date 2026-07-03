Aziende salernitane verso il mercato cinese. Ne parliamo con il presidente di Svimar, Giacomo Rosa

40 imprese italiane a Nanchino, in Cina, grazie a SVIMAR.
Si è conclusa a Nanchino, in Cina, la missione di scambio culturale e commerciale promossa da Svimar, l’Associazione per lo sviluppo delle aree interne, che ha coinvolto 40 imprese italiane impegnate in un percorso di internazionalizzazione verso il mercato cinese. L’iniziativa rappresenta un passaggio significativo nell’attività dell’associazione, da anni impegnata nella valorizzazione del tessuto economico e produttivo delle aree interne del Paese. La missione ha infatti consentito di creare un collegamento diretto tra le realtà imprenditoriali dei territori meno centrali e uno dei principali mercati internazionali, offrendo alle aziende partecipanti un’importante occasione di visibilità e di apertura verso nuove prospettive commerciali. L’evento è stato realizzato con il supporto della Camera di Commercio Europea e della Camera di Commercio Italiana a Nanchino, che hanno favorito incontri istituzionali e contatti con operatori economici locali, ponendo le basi per future collaborazioni. Alla missione hanno preso parte il presidente di Svimar, Giacomo Rosa, oggi nostro ospite
Ascolta
Rosa su internazionalizzazione
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.