Azienda Ruggi Salerno, il direttore Verdoliva annulla alcuni atti della precedente gestione

Il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Salerno, Ciro Verdoliva, ha deciso un taglio netto con la passata gestione. Intanto ha annullato l’ordine di un avviso di mobilità volontaria per titoli e colloquio firmato dall’ex direttore il 19 settembre 2024, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente avvocato, utile a conferire l’incarico di direzione dell’Unità operativa complessa Affari legali dell’Azienda. In pratica una procedura avviata per designare il numero uno degli affari legali dell’Azienda di via San Leonardo.
Nella delibera firmata da Verdoliva si spiega e puntualizza che “le disposizioni di legge e contrattuali non riconoscono assolutamente la facoltà alle amministrazioni pubbliche di indire un avviso di mobilità volontaria”.
Verdoliva ha poi anche individuato un unico Ufficio per i procedimenti disciplinari, mentre la precedente impostazione strategica di D’Amato prevedeva una composizione collegiale. Per saperne di più, questa mattina, ne abbiamo parlato con il direttore de La Città di Salerno, Tommaso Siani.
