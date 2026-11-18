Nuova tegola per la sanità in Campania.
Uno scandalo che coinvolge le Asl, migliaia di richieste a cittadini di saldo per visite ed esami prenotati e non effettuati.
“Non si può giocare sulla pelle degli utenti, prima inviando richieste illegittime di pagamento – afferma il Presidente del Codacons Campania, Avv. Matteo Marchetti – per poi dichiarare che non sono cartelle esattoriali!” Intanto la Regione Campania, attraverso la direzione generale per la Tutela della Salute, ha chiesto alle aziende sanitarie di riesaminare in autotutela gli avvisi di pagamento già trasmessi ai cittadini per visite ed esami prenotati e non disdetti, ai fini del loro annullamento in tutti i casi in cui la richiesta risulti intempestiva o priva dei necessari presupposti. Il riesame riguarderà in primo luogo le richieste riferite agli anni anteriori al 2021, per le quali i termini di prescrizione appaiono già maturati: una valutazione peraltro corroborata dalle dichiarazioni pubbliche degli stessi magistrati della Procura regionale della Corte dei conti.
“Siamo arrabbiati per questa azione di recupero illegittimo – continua Marchetti – e sicuramente, per queste richieste, chiediamo sin da ora che vengano rimossi gli autori di queste decisioni e che gli stessi rispondano dinanzi alla Corte dei Conti a cui ci rivolgeremo per i danni che certamente le ASL saranno costrette a subire per le migliaia di cause che stanno già partendo in tutta la Regione”. Il Presidente del Codacons Campania, Avv. Matteo Marchetti oggi ospite in diretta su Radio Alfa
Marchetti su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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