Avvisi di pagamento di ASL e Agenzia delle Entrate per il recupero dei ticket sanitari non disdetti. I chiarimenti di Cittadinanzattiva Campania

Non si facciano pagare ai pazienti le inefficienze del sistema sanitario campano. Cittadinanzattiva Campania ha inviato alla Regione e ai Direttori generali delle ASL una lettera aperta sulle richieste di pagamento, anche tramite cartelle esattoriali, rivolte ai cittadini che non avrebbero disdetto visite ed esami prenotati e non effettuati. La lettera è stata trasmessa per conoscenza anche alla Procura regionale della Corte dei conti e al Difensore civico regionale.
“Che caduta di stile per la sanità campana! La gestione delle liste d’attesa, delle doppie prenotazioni e delle visite inizialmente rifiutate per indisponibilità di posti, spesso all’insaputa degli stessi pazienti, è oggetto di grandi contestazioni. Eppure oggi sembra che a dover rispondere delle inefficienze del sistema siano proprio i cittadini”. E’ quanto sostiene l’avvocato Carminuccia Marcarelli, segretaria regionale di Cittadinanzattiva Campania, secondo cui, pazienti lasciati soli per mesi, talvolta per tempi incompatibili con la gravità delle loro condizioni, ora devono anche difendersi da richieste economiche spesso contestate e non adeguatamente giustificate. Ancora più grave è il caso di chi ha cercato di disdire e si è trovato davanti a numeri telefonici che non funzionano o ai quali non risponde nessuno.
Cittadinanzattiva Campania rivolgendosi alla Regione chiede di istituire con urgenza un tavolo tecnico con le ASL e le associazioni di tutela dei pazienti, di indicare a tutte le ASL di sospendere le richieste di pagamento e le procedure di riscossione contestate, in attesa delle verifiche. La segretaria Marcarelli, questa mattina, è intervenuta in diretta per spiegare il caso.
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Carminuccia Marcarelli su caos ticket non disdetti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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