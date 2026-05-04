Avevano picchiato e rapinato un bengalese, arrestati due bulgari a Pagani

A Pagani, i Carabinieri della Stazione di Boscoreale hanno arrestato due cittadini bulgari di 32 e 34 anni, ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata, lesioni e porto ingiustificato di armi. L’operazione è scattata questa mattina anche se i fatti risalgono allo scorso mese di marzo.
La vittima, un uomo bengalese, era stata aggredita in strada da due persone arrivate in auto. Prima una violenta aggressione, poi gli avevano portato via il telefono e i soldi, minacciando con un coltello dei passanti che avevano provato a soccorrerlo. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i carabinieri sono riusciti a risalire alla targa dell’auto e a ricostruire i movimenti del veicolo nei giorni successivi, individuando i presunti autori. La vittima, che aveva visto i suoi aggressori in volto, li ha poi riconosciuti.
Il 32enne è stato sottoposto ai domiciliari, mentre il 34enne è stato trasferito nel carcere di Salerno–Fuorni.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.