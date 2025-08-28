Aveva accoltellato due fratelli a Sarno, arrestato il presunto responsabile

28/08/2025

Aveva accoltellato ieri due fratelli gemelli, a Sarno, mentre dormivano, ferendoli, poi si era dato alla fuga.

La Polizia ha arrestato il responsabile. Si tratta di un 26enne di nazionalità marocchina.

I due fratelli, anche loro marocchini e residenti a Sarno, erano stati colpiti più volte con un grosso coltello, riportando profonde ferite da taglio alla testa, per futili motivi. I due erano riusciti a raggiungere la strada, soccorsi da alcuni passanti, che avevano allertato il 118 e le forze dell’ordine.

Il presunto aggressore è stato rintracciato nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Sarno, mentre stava per salire a bordo di un treno diretto a Napoli.

Irregolare sul territorio nazionale, aveva con sè il coltello da cucina con una lama di 23 centimetri di lunghezza, usato per l’aggressione, ma anche 55 grammi di droga pronta allo spaccio e 23 pasticche di sostanza psicotropa

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

