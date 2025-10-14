“A Velia spiegate”, presentato il progetto per valorizzare il sito di Elea-Velia. A Radio Alfa, il direttore D’Angelo

E’ stato presentato questa mattina, presso l’Acropoli del Parco Archeologico di Velia, il progetto “A VELIA spiegate!”.
L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale del sito archeologico di Velia attraverso il coinvolgimento diretto di volontari universitari e studenteschi.
Ne abbiamo parlato in diretta a Radio Alfa con il direttore dei siti archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo
Ascolta
a velia spiegate
