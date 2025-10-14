“A Velia spiegate”, presentato il progetto per valorizzare il sito di Elea-Velia. A Radio Alfa, il direttore D’Angelo

14/10/2025 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

E’ stato presentato questa mattina, presso l’Acropoli del Parco Archeologico di Velia, il progetto “A VELIA spiegate!”.

L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale del sito archeologico di Velia attraverso il coinvolgimento diretto di volontari universitari e studenteschi.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ne abbiamo parlato in diretta a Radio Alfa con il direttore dei siti archeologici di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo 

Ascolta
a velia spiegate
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento