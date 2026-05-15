A Vallo della Lucania su iniziativa della Banca Magna Grecia, istituzioni e professionisti a confronto per proteggere l’economia locale

Appuntamento il prossimo 22 maggio a Vallo della Lucania per un importante convegno nazionale sul tema “Antiriciclaggio nel territorio della Magna Grecia”.
Istituzioni e professionisti a confronto per proteggere l’economia locale
Appuntamento alle 16, presso l’Auditorium Leo De Berardinis di Vallo della Lucania, il Convegno nazionale promosso dalla Banca Magna Grecia, è un momento di approfondimento e confronto tra istituzioni, sistema bancario, magistratura, autorità investigative e professionisti, con l’obiettivo di analizzare i principali fenomeni di riciclaggio, le metodologie di prevenzione e gli strumenti di contrasto, anche alla luce delle trasformazioni in atto nei mercati finanziari.
Nel corso dell’evento saranno analizzati i principali modelli di rischio e di riciclaggio, anche in relazione all’evoluzione della criminalità organizzata; il ruolo delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) quale presidio centrale di prevenzione; le
nuove sfide connesse a fintech, criptovalute e innovazione finanziaria; l’evoluzione dei soggetti obbligati e ampliamento degli ambiti applicativi e il ruolo delle banche del territorio nel presidio dei rischi e nella tutela dell’economia locale.
Interverranno relatori di primario livello nazionale, tra cui: Francesco Rotondo (Procuratore della Repubblica di Vallo della Lucania), Giancarlo Varola (Chief AML Officer – Gruppo BCC Iccrea), Gian Gaetano Bellavia (esperto di diritto penale dell’economia e analista investigativo), Emmanuele Di Fenza (già Group Head AML – Intesa Sanpaolo), Lorenzo Savastano (Ufficiale della Guardia di Finanza – Comando Generale, Roma).
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