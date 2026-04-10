AV, abbattuto il diaframma della galleria Caterina a Buccino

Nell’ambito dei lavori per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Salerno – Reggio Calabria, è stato abbattuto oggi il diaframma della galleria Caterina nel Comune di Buccino.
L’operazione, spiega una nota di Ferrovie dello Stato Italiane, segna il completamento dello scavo della galleria Caterina. La galleria Caterina, lunga oltre 1 km, rappresenta una prima importante opera del Lotto 1A, finanziato in parte con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). La TBM “Mireille”, dopo il superamento di un breve tratto all’aperto, riprenderà lo scavo per la realizzazione della successiva galleria Sicignano.
In contemporanea altre tre grandi talpe meccanizzate “Partenope”, “Leucosia” e “Ligea”, sono impegnate nello scavo delle altre gallerie previste in progetto.
Partendo dalla stazione di Battipaglia, la nuova linea si estende per circa 33 km in doppio binario e termina con l’interconnessione di circa 2 km sulla linea storica Battipaglia-Potenza per un’estensione complessiva di circa 35 km. Il tracciato si sviluppa per circa il 50% in galleria, per il 18% in viadotto e per il restante 32% in rilevato/trincea, interessando i Comuni di Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Sicignano degli Alburni, Palomonte e Buccino, in Provincia di Salerno. Il valore complessivo dell’investimento è di circa 2,9 miliardi di euro.
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