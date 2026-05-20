Autotrasporto mobilitato contro caro carburante, in corso trattative per evitare il fermo. Il punto con Franco Risi (Confartigianato)

Il Governo è a caccia di nuove risorse per fronteggiare il caro energia. Dovrebbe farlo entro venerdì 22 maggio, quando dovrebbe riunirsi il Consiglio dei ministri. Sul tavolo un possibile nuovo provvedimento per prorogare il taglio delle accise sui carburanti, che scade proprio quel giorno.
La misura attualmente in vigore, che proroga i tagli introdotti nei mesi scorsi, prevede uno sconto di 24,4 centesimi al litro sul diesel e di 6,1 centesimi sulla benzina. La vera sfida resta trovare le risorse per finanziare il nuovo provvedimento. Il settore dell’autotrasporto intanto ha proclamato il fermo nazionale dei servizi dal 25 al 29 maggio 2026, in assenza di risposte concrete da parte del Governo.
Il comparto dell’autotrasporto merci è sempre più penalizzato dall’aumento dei costi del carburante e dalla crescente pressione economica che grava sulle imprese del settore. Una condizione che sta mettendo in seria difficoltà migliaia di aziende e operatori, con ripercussioni dirette sull’intera filiera produttiva, logistica e commerciale. Il rischio concreto è quello di assistere a una progressiva perdita di competitività di un comparto strategico per il sistema economico nazionale e territoriale.
In questo contesto, Confartigianato Campania guarda con attenzione al percorso di mobilitazione. La confederazione ribadisce inoltre l’importanza del confronto istituzionale previsto nei prossimi giorni, auspicando che dal tavolo nazionale possano emergere misure adeguate alle reali esigenze delle imprese.
Questa mattina ne abbiamo parlato con il presidente di Confartigianato Campania e Salerno, Franco Risi.
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Franco Risi su mobilitazione autotrasporto
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